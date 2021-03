Red 14:12 Porto Torres: ludoteca nel Cubotto Il Comune di Porto Torres ha avviato una procedura a evidenza pubblica per aprire una ludoteca nel "Cubotto" di Via Falcone e Borsellino







Inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, è classificato come bene "per servizi di quartiere e di aggregazione". Per questo motivo, l'Amministrazione comunale lo ha individuato come sede per una ludoteca. Il prossimo passo sarà bandire la procedura a evidenza pubblica per la concessione dell'immobile. La Giunta ha dato indirizzo per concedere il bene a un canone ridotto rispetto alle quotazioni di mercato, prevedendo un abbattimento dello stesso in linea con i canoni applicati alla Casa delle associazioni.



