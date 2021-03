Red 19:28 Aci e Tgan, patto sulle controversie L’Automobile club Sassari ha stipulato di una convenzione con l’associazione “Tribunale giudiziario arbitrale nazionale” nell’intento di ampliare la gamma dei servizi offerti agli interessati, nella quale sarà incluso un sistema di mediazione civile, commerciale e di arbitrato







L’associazione Tgan, che svolge da tempo le attività rientranti nell’alveo della giustizia alternativa su tutto il territorio sardo, ha stipulato con Aci Sassari un accordo che consentirà ai soci (e non solo) di risolvere le loro eventuali controversie giudiziali tramite un apposito sportello messo a disposizione dell’associazione. Il servizio si rivolge ai soci Aci, ai quali saranno dedicate particolari agevolazioni, e a chiunque intenda farne richiesta per ciò che concerne le mediazioni obbligatorie, volontarie e procedimenti arbitrali.



La convenzione è stata stipulata dai presidenti di Aci Sassari e associazione Tgan, rispettivamente Giulio Pes di San Vittorio e Marco Albano, con il coordinamento del vicepresidente Giovanni Deriu e di Francesco Dore. Questa rivoluzionaria collaborazione consentirà di ridurre sostanzialmente tempi e costi di svariate controversie. La prima consulenza è gratuita.



Nella foto: Francesco Dore, Marco Albano, Giulio Pes di San Vittorio e Giovanni Deriu Commenti SASSARI - L’Automobile club Sassari ha stipulato di una convenzione con l’associazione “Tribunale giudiziario arbitrale nazionale” nell’intento di ampliare la gamma dei servizi offerti agli interessati, nella quale sarà incluso un sistema di mediazione civile, commerciale e di arbitrato. L’Aci si avvarrà della collaborazione del Tgan, ente autorizzato dal Ministero della Giustizia a svolgere questa funzione, dopo averlo individuato con procedimento pubblico.L’associazione Tgan, che svolge da tempo le attività rientranti nell’alveo della giustizia alternativa su tutto il territorio sardo, ha stipulato con Aci Sassari un accordo che consentirà ai soci (e non solo) di risolvere le loro eventuali controversie giudiziali tramite un apposito sportello messo a disposizione dell’associazione. Il servizio si rivolge ai soci Aci, ai quali saranno dedicate particolari agevolazioni, e a chiunque intenda farne richiesta per ciò che concerne le mediazioni obbligatorie, volontarie e procedimenti arbitrali.La convenzione è stata stipulata dai presidenti di Aci Sassari e associazione Tgan, rispettivamente Giulio Pes di San Vittorio e Marco Albano, con il coordinamento del vicepresidente Giovanni Deriu e di Francesco Dore. Questa rivoluzionaria collaborazione consentirà di ridurre sostanzialmente tempi e costi di svariate controversie. La prima consulenza è gratuita.Nella foto: Francesco Dore, Marco Albano, Giulio Pes di San Vittorio e Giovanni Deriu