S.A. 19:06 Carabinieri: Più scienza e tecnologia nelle indagini Firmato accordo tra i Carabinieri del RaCIS e il CRS4: Nuove frontiere nelle scienze forensi tra genetica, intelligenza artificiale e tecnologia 3D



CAGLIARI - Il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RaCIS) e il Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (CRS4) hanno siglato un importante accordo di collaborazione scientifica e formativa della durata di tre anni, finalizzato a potenziare gli strumenti di indagine e di studio nell’ambito delle scienze forensi. L’intesa, destinata a promuovere attività di ricerca e a diffondere competenze sempre più specialistiche, nasce con l’obiettivo di creare una sinergia virtuosa tra le consolidate capacità investigative dei Carabinieri e le più avanzate tecnologie di ricerca applicata del CRS4.



Tra le principali aree di interesse individuate spiccano la genetica, l’intelligenza artificiale e le tecnologie di ricostruzione tridimensionale, strumenti sempre più centrali anche nel campo delle investigazioni scientifiche. Grazie a questa collaborazione, il CRS4 metterà a disposizione dei Carabinieri del RaCIS la propria piattaforma di sequenziamento di ultima generazione, accompagnata dalle relative sofisticate analisi bioinformatiche. Particolare attenzione sarà riservata all’impiego dell’intelligenza artificiale, alla visualizzazione e ricostruzione 3D di dati e scene del crimine, con l’intento di rendere sempre più rapide ed efficaci le attività di ricostruzione forense.

L’accordo prevede inoltre iniziative di ricerca condivisa, con la pubblicazione di articoli scientifici in collaborazione, lo scambio di esperti per attività formative e l’utilizzo reciproco di laboratori, attrezzature e spazi idonei per lo svolgimento delle attività previste.



Grande soddisfazione è stata espressa dall’amministratore unico del CRS4, Giacomo Cao, che ha dichiarato: «Siamo molto soddisfatti di aver concretizzato la sottoscrizione di questo importante accordo che consentirà una proficua interazione tra il CRS4 e il RaCIS. Siamo certi che questa collaborazione ci permetterà di affrontare tematiche di grande attualità e complessità, con importanti ricadute a livello territoriale, scientifico e operativo». L’accordo si inserisce nell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel valorizzare la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica come strumenti fondamentali per il progresso delle attività investigative e per la tutela della sicurezza pubblica.