S.A. 12:54 Giustizia digitale al servizio dei minori Incontro con le istituzioni del nord Sardegna del progetto _Giustizia digitale per i minori_ con la presentazione del sistema informativo per la gestione dei minori in comunità. La dichiarazione dell´onorevole regionale Valdo Di Nolfo



SASSARI - Ieri mattina, nella Sala Angioy del palazzo della Provincia a Sassari, si è tenuto l'incontro con le istituzioni del nord Sardegna del progetto _Giustizia digitale per i minori_ con la presentazione del sistema informativo per la gestione dei minori in comunità. A incontrare i rappresentanti del territorio, con sindaci, assessori e servizi sociali di 66 comuni della provincia di Sassari, l'Assessora agli Affari Generali della Regione Sardegna Mariaelena Motzo insieme al Direttore generale dell'innovazione e sicurezza IT Marco Melis, la dott.ssa Luisella Fenu, Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Sassari, la dott.ssa Rosa Canu, consulente della Direzione Generale politiche sociali e, in collegamento telematico, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari dott.ssa Anna Cau, promotrice del progetto.



L'intervento dell'onorevole regionale Valdo Di Nolfo: «Sono orgoglioso che l’attività di inizio mandato dell’Assessorato all'Innovazione Digitale si sia focalizzata su un progetto che guarda a chi ha maggiore difficoltà, in questo modo la vicinanza si esprime in maniera tangibile: questo significa essere di sinistra oggi. Inoltre voglio ringraziare ancora una volta l’Assessorato dell’Innovazione per il lavoro che sta facendo, incontrando istituzioni e operatori del settore di tutto il territorio. Il lavoro di sinergia tra questa amministrazione regionale e utenti, raccogliendo segnalazioni e criticità dai diretti interessati, penso sia la ricchezza più grande, perchè azzera quella distanza geografica spesso percepita come reale da chi lavora in prima linea. Questo è solo il primo tassello di un quadro di interventi che vedono la luce, continueremo a lavorare su progetti che guardino con attenzione ai diritti e alle necessità di tutte e tutti».



Nella foto: Valdo Di Nolfo