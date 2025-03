S.A. 19:04 Nuovo sistema minori in comunità: via agli incontri La Regione Sardegna ha programmato un nuovo ciclo di incontri territoriali rivolti a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di tutela dei minori, tra cui comuni, Asl e comunità per minori afferenti agli ambiti Plus



CAGLIARI - Il Sistema Informativo per la gestione dei minori in comunità, promosso dalla Regione Sardegna in collaborazione con le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni di Cagliari e Sassari, è ufficialmente operativo e avrà il compito di ottimizzare i processi di inserimento e gestione dei minori in comunità e di migliorare l’efficacia degli interventi di tutela. Un progetto strategico che inizia il suo percorso dopo gli incontri di lancio che si sono tenuti lo scorso 26 novembre e 5 dicembre a Cagliari a Sassari, con la partecipazione di oltre 200 persone tra amministratori locali, operatori e rappresentanti delle istituzioni. La Regione Sardegna ha programmato un nuovo ciclo di incontri territoriali rivolti a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di tutela dei minori, tra cui comuni, Asl e comunità per minori afferenti agli ambiti Plus.



«Il piano di assemblee informative rappresenta un passo decisivo per dare gambe al progetto e consentirgli di essere conosciuto e utilizzato efficacemente su tutto il territorio regionale”, spiega l’assessora degli Affari Generali, Mariaelena Motzo. “Abbiamo deciso di portare il progetto nei vari territori dell’isola – continua l’assessora – affinché tutti gli operatori possano conoscere meglio uno strumento essenziale per affrontare un tema così delicato. La tutela dei minori è una priorità per le istituzioni e questo strumento permetterà ai soggetti coinvolti di intervenire in maniera efficace e tempestiva nel delicato processo di inserimento del minore in comunità, facilitando la collaborazione tra enti e operatori».



Il primo appuntamento è fissato per domani, giovedì 13 marzo, a Cagliari, nella Sala Anifteatro dell’assessorato della Sanità, in via Roma 253, alle 10. A presentare le linee guida del progetto saranno il Procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Cagliari, Anna Cau, l’assessora degli Affari generali, Mariaelena Motzo, e l’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi. Nella stessa giornata la presentazione proseguirà a Iglesias, nell’aula magna dei servizi sociali, via Argentaria 14, con inizio alle 15. Si andrà avanti il 18 marzo con altri due appuntamenti: a Nuoro, nell’auditorium della Biblioteca Satta, in piazza Asproni 8, alle 10 e a Oristano, alle 15 (luogo da definire). Il 20 marzo sarà la volta di Muravera e il 24 sono in programma i due incontri di Sassari e Olbia, rispettivamente alle 10 e alle 15. Anche in questi ultimi due appuntamenti, il luogo è da definire. Durante ogni incontro verranno illustrate nel dettaglio le funzionalità del sistema, le modalità di accreditamento e di utilizzo della piattaforma, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra enti e operatori, ottimizzare i processi di inserimento e gestione dei minori in comunità e migliorare l’efficacia degli interventi di tutela.