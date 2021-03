Cor 16:05 Crisi: Musu tradisce Forza Italia Il consigliere di Alghero si può considerare da ormai qualche tempo il più fedele sostenitore del sindaco Conoci, tanto da disallinearsi, unico su quattro membri, dal suo partito di riferimento



Nella foto: Peppinetto Musu, consigliere comunale di Forza Italia ad Alghero Commenti ALGHERO - In politica, spesso, va come in amore. Almeno sembra. Capita così che lo storico esponente, Peppinetto Musu, fin dal 2007 in aula ad Alghero sotto il vessillo forzista, strappi apertamente col proprio capogruppo e scelga di appoggiare il sindaco Mario Conoci.Tanto che, nonostante sia stato considerato da sempre molto vicino alle posizioni dell’ex sindaco Marco Tedde, si può annoverare da ormai qualche tempo il più fedele sostenitore del sindaco Conoci, tanto da disallinearsi pubblicamente, unico su quattro consiglieri, dal suo partito di riferimento.Ha del clamoroso il tradimento di Musu a Forza Italia avvenuto in occasione della drammatica seduta consiliare di mercoledì , in cui la maggioranza, sotto coi numeri per la contemporanea assenza di tutti i consiglieri di opposizione uniti ai, ha dovuto incassare una pesante sfiducia. Difficile, a questo punto, il proseguo della sua esperienza nel gruppo.Nella foto: Peppinetto Musu, consigliere comunale di Forza Italia ad Alghero