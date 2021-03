Cor 21:50 Consiglio fatale, Conoci senza numeri Alguer.it lo aveva preannunciato. Così la doppia riunione lascia pesantissimi straschichi sul proseguo della Consigliatura. Si ritorna a parlare di dimissioni per il sindaco di Alghero







Ad abbandonare i lavori anche le opposizioni compatte, che non hanno mancato di sottolineare il grave immobilismo nei lavori consiliari. Tra loro le due nuove consigliere comunali del Movimento 5 Stelle, Giusy Di Maio e Maria Antonietta Alivesi. Ma quella odierna per la Giunta algherese è una giornata da dimenticare: poco prima del consiglio, infatti, anche la Commissione convocata d'urgenza per liberare l'atto col nulla osta al doppio incarico della Segretaria generale (che andrà a dirigere anche il comune di Cargiaghe) era stata annullata dalla presidente Nina Ansini per problemi di legittimità nella composizione. Commenti ALGHERO - Cinque membri di maggioranza annunciano in Consiglio l'abbandono dei lavori. Assenze che unite a quelle dei consiglieri dell'opposizione mandano in minoranza Sindaco e Giunta. Finisce così una due giorni drammatica per Mario Conoci che vede materializzarsi lo spettro dell'ingovernabilità. Nonostante lo strappo in seno a Forza Italia - con Peppinetto Musu che non segue l'indirizzo del partito e rimane in aula - mancano i numeri per amministrare.lo aveva preannunciato. Così la doppia riunione di coalizione e consiglio lascia pesantissimi straschichi sul proseguo della Consigliatura. Monica Pulina e Giovanni Monti del gruppo, Nunzio Camerada, Gianni Spano (rientrato dopo una lunga convalescenza) e Tatiana Argiolas aprono, di fatto, una fase politica delicatissima. Non è escluso infatti che il sindaco non decida di rimettere il mandato, preso atto della sostanziale sfiducia dell'aula.Ad abbandonare i lavori anche le opposizioni compatte, che non hanno mancato di sottolineare il grave immobilismo nei lavori consiliari. Tra loro le due nuove consigliere comunali del Movimento 5 Stelle, Giusy Di Maio e Maria Antonietta Alivesi. Ma quella odierna per la Giunta algherese è una giornata da dimenticare: poco prima del consiglio, infatti, anche la Commissione convocata d'urgenza per liberare l'atto colal doppio incarico della Segretaria generale (che andrà a dirigere anche il comune di Cargiaghe) era stata annullata dalla presidente Nina Ansini per problemi di legittimità nella composizione.