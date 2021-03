Red 10:52 Fucile nell´armadio: doppio arresto a Tertenia Gli agenti del Commissariato di Tortolì hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Un uomo e una donna sono poi stati riaccompagnati nel proprio domicilio per essere sottoposti al rito della direttissima



NUORO – Gli agenti del Commissariato di Tortolì, durante un controllo nel territorio ogliastrino, hanno individuato una donna di Tertenia già nota alle Forze dell'ordine per tentata estorsione e danneggiamento a seguito di incendio, in compagnia di un uomo. I poliziotti, raccolti elementi utili che hanno fatto pensare che i due nascondessero nella propria abitazione armi clandestine, hanno circondato lo stabile e hanno fatto scattare la perquisizione domiciliare.



Così, è stato trovato in un armadio della camera da letto un fucile semiautomatico calibro 12 con matricola abrasa. I due sono stati arresti e, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, sono stati riaccompagnati nel proprio domicilio per essere sottoposti al rito della direttissima. Ulteriori indagini verranno eseguite sull’arma per verificare se sia stata utilizzata in episodi delittuosi commessi sul territorio sardo.