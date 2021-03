Red 13:46 Consulta giovanile Oristano: domande entro il 21 aprile L’assessore alle Politiche giovanili Maria Bonaria Zedda invita i rappresentanti degli istituti scolastici, le associazioni, le organizzazioni o gruppi operanti in città, i residenti, domiciliati o aventi dimora nel territorio comunale di età compresa tra i 14 e i 30 anni a manifestare la propria volontà di aderire







Nella foto: l'assessore comunale Maria Bonaria Zedda Commenti ORISTANO - Il Comune di Oristano ha avviato le procedure per il rinnovo della Consulta dei giovani. L’assessore alle Politiche giovanili Maria Bonaria Zedda, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale, invita i rappresentanti degli istituti scolastici, le associazioni, le organizzazioni o gruppi (anche informali) operanti in città, i residenti, domiciliati o aventi dimora nel territorio comunale di età compresa tra i 14 e i 30 anni a manifestare la propria volontà di aderire alla Consulta.«La Consulta giovanile è stata istituita una decina di anni fa su iniziativa del Consiglio comunale e da subito ha dimostrato di essere un organismo particolarmente attivo, dinamico e assolutamente prezioso per la città e per le politiche comunali», spiega il sindaco Andrea Lutzu. «La Consulta nasce per essere un organismo capace di dare spazio a tutti i giovani che desiderino essere protagonisti delle scelte della loro città in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale – sottolinea Zedda - In questi anni, i giovani che ne hanno fatto parte hanno dimostrato grande dinamismo proponendo numerose iniziative e creando un vero laboratorio di formazione alla partecipazione alla vita democratica e alla gestione della vita pubblica. Per le Amministrazioni che si sono succedute, la Consulta si è sempre rivelata un prezioso alleato, ma anche un continuo stimolo a concretizzare idee, suggerimenti e progetti provenienti dagli stessi giovani. Tra questi, anche il progetto per lo skate park che stiamo realizzando a Sa Rodia nell’area dello Spazio giovani».«Per noi è importante favorire la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa, ma anche stimolare favorire la crescita di un senso di appartenenza alla comunità – concludono primo cittadino e assessore - I giovani possono svolgere un ruolo importantissimo e questa Amministrazione comunale sta lavorando per favorirne l’impegno». Le domande, compilate sul modulo pubblicato su sito internet istituzionale del Comune, dovranno essere inviate entro mercoledì 21 aprile, via e-mail, agli indirizzi web istituzionale@pec.comune.oristano.it o protocollo@comune.oristano.it. Il regolamento della Consulta giovanile è consultabile sul sito del Comune.Nella foto: l'assessore comunale Maria Bonaria Zedda