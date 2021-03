Red 22:08 Riaperti i circoli a Porto Torres Il sindaco Massimo Mulas applica le nuove disposizioni regionali (e quelle che stanno per arrivare dal Governo). Ieri pomeriggio, è stata pubblicata un´ordinanza che autorizza la somministrazione di alimenti e bevande in queste strutture ricreative







PORTO TORRES - Il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas applica le nuove disposizioni regionali (e quelle che stanno per arrivare dal Governo) e riapre i circoli. Ieri pomeriggio (venerdì), è stata pubblicata un'ordinanza che autorizza la somministrazione di alimenti e bevande in queste strutture ricreative.«La concomitanza tra l'arrivo di questa disposizione e la "Zona bianca" ci consente di riaprire i circoli - dichiara il primo cittadino - che svolgono una grande ruolo sociale e culturale. Siamo soddisfatti di questo, anche perché si trattava di realtà ancora penalizzate rispetto agli esercizi pubblici. che invece aveva potuto alzare le serrande con la fine della "Zona arancione"».«Attenzione, però, non è un "liberi tutti". Raccomandiamo il massimo rispetto delle regole di distanziamento. Siamo in una fase delicata, in quasi tutta l'Italia aumentano le restrizioni e non dobbiamo buttare a mare la condizione che abbiamo maturato in Sardegna. Ho incaricato la Polizia locale di vigilare con grande attenzione verso qualsiasi forma di abuso», conclude Mulas.