Covid a Sassari: sanzionati cinque bar

SASSARI - Nel secondo fine settimana in “Zona bianca”, Sassari è stata una città che ha sostanzialmente rispettato le regole. Su oltre ottanta locali controllati dalla Polizia locale, ne sono stati sanzionati due per violazione delle norme per il contrasto al diffondersi del Coronavirus e uno perché somministrava alcolici a minorenni, addirittura comodamente al tavolino.



La maggior parte degli esercizi sono dunque risultati in regola. Un esercizio di Predda Niedda è stato multato perché non aveva il cartello con i posti disponibili in base alle norme anti-Covid e soprattutto non aveva il registro con i nomi e i riferimenti per tracciare eventuali contagi. Sanzionato anche un altro locale, questa volta al centro, che creava assembramenti.