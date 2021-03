Red 8:17 «Menzione alla Sardegna per Longevitas Mandrolisai» «La Sardegna è bella dentro. Ecomuseo del territorio». Nel corso del Premio nazionale del Paesaggio, il ministro della Cultura Dario Franceschini ha sottolineato il progetto presentato dai Comuni di Atzara, Meana Sardo, Ortueri e Sorgono







«Dobbiamo sempre pensare alla grande lungimiranza dei nostri padri costituenti – ha dichiarato Franceschini – che iscrissero nell’articolo 9, tra i principi fondamentali, non soltanto la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione, ma anche la tutela del paesaggio. Pensiamo quale capacità di visione aveva quella generazione di politiche e di politici nell’immaginare il futuro. Per questo, nel 2016, abbiamo istituito la Giornata nazionale del Paesaggio, che è un modo per organizzare una competizione virtuosa tra progetti, per tenere vivo questo tema e di partecipare alla selezione europea che si svolge successivamente. E' un riconoscimento importante, è una prova di come noi in molti settori siamo all’avanguardia. Dobbiamo essere orgogliosi, perché la tutela del paesaggio è uno dei settori su cui l’Italia è più avanti di molti altri Paesi».



Longevitas Mandrolisai è un progetto di tutela, riqualificazione e valorizzazione degli usi locali e del paesaggio rurale storico. Nel territorio dei Comuni partecipanti, è stato avviato un percorso virtuoso che ha portato alla nascita dei Registri comunali dei vigneti storici del Mandrolisai e all'ottenimento, per i vigneti di Atzara e Sorgono, del riconoscimento di Paesaggio rurale storico d'Italia. L'obiettivo è la costituzione di un Ecomuseo del Mandrolisai, che diventi luogo ideale di un’identità territoriale capace di stabilire connessioni con le esigenze di un turismo alternativo e con le aspettative di crescita dei cittadini residenti e delle imprese locali. Il progetto persegue la riqualificazione e valorizzazione di beni architettonici, storico artistici, materiali e immateriali, e dei paesaggi rurali tradizionali, andando a riqualificare aree degradate e soggette ad abbandono, sostenendo così il contrasto al rischio idrogeologico, la sostenibilità ambientale e l’attuazione di forme di turismo sostenibile.



