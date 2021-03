Red 21:12 Finanziamenti imprese: webinar con Solinas e Fasolino Domani mattina, è in programma sulla piattaforma “Zoom” il webinar “Finanziamenti alle imprese”, incontro operativo per la presentazione degli strumenti finanziari al servizio delle aziende sarde, organizzato dalla Sfirs







Nella foto: l'assessore regionale Giuseppe Fasolino Commenti CAGLIARI – Domani, venerdì 19 marzo, alle 10, è in programma sulla piattaforma “Zoom” il webinar “Finanziamenti alle imprese”, incontro operativo per la presentazione degli strumenti finanziari al servizio delle aziende sarde, organizzato dalla Sfirs, la Società finanziaria della Regione autonoma della Sardegna. I lavori, moderati dal capo ufficio stampa della Regione Ignazio Artizzu, saranno aperti dal presidente della Sfirs Tonino Chironi. Interverranno il governatore dell'Isola Christian Solinas e l’assessore regionale della Programmazione Giuseppe Fasolino.Nella foto: l'assessore regionale Giuseppe Fasolino