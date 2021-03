G.P. 13:30 "Dia Mundial de la poesia": l’Obra omaggia Salvietti Oggi, "Dia Mundial de la Poesia", l’Obra Cultural de l’Alguer ha organizzato una giornata speciale dedicata a “Poesies i cançons” di Antonella Salvietti, la figura femminile più prestigiosa e impegnata dal 1950 sul tema della tutela, salvaguardia e valorizzazione della cultura e della lingua catalana di Alghero







«Quest’anno la presentazione non si è potuta svolgere in presenza a causa della pandemia, - afferma il Presidente dell’Obra Cultural de l’Alguer Pino Tilloca – ma realizzata in forma digitale per celebrare questa ricorrenza e Antonella Salvietti attraverso la lettura di alcune sue poesie da parte di diversi soci dell’Obra Cultural e dell’Escola de alguerés Pasqual Sanu».



