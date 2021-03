Cor 15:38 Alghero, Maristella e Fertilia: acqua chiusa Ancora disagi e disservizi. Mercoledì lo stop all´erogazione in città, giovedì sarà la volta delle borgate. L’interruzione dell’erogazione idrica sarà eseguita dalle ore 8 alle ore 18







Per questo motivo interverrà con due chiusure dell’erogazione idrica: Mercoledì 24 marzo, chiusura dell’erogazione idrica nell’intero abitato di Alghero, per lavori allo snodo Via Vittorio Emanuele-rotatoria - e allo Snodo Via La Marmora ang. Via Garibaldi per la sostituzione dei pezzi speciali e della saracinesca di distribuzione per la Petraia, per il Porto ed il Distretto “Marina”.



Giovedì 25 marzo, chiusura dell'erogazione nelle borgate di Fertilia e Maristella, per la sostituzione del collettore di Viale Burruni di adduzione allo snodo di Fertilia. L'interruzione dell'erogazione idrica sarà eseguita, anche in questo caso, dalle ore 8 alle ore 18.