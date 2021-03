Red 19:07 La grande prosa: campagna abbonamenti Inizierà martedì, alla Libreria Koinè di Sassari e sul sito internet VivaTicket, la campagna abbonamenti del Cedac. Intanto, prosegue anche la campagna abbonamenti per La grande prosa al Teatro Massimo di Cagliari







La campagna abbonamenti per La Grande Prosa al Comunale prenderà il via domani, martedì 23 marzo, nella Libreria Koinè, in Via Roma 137, a Sassari - dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Per ulterioi informazioni, si può telefonare al numero 339/1560328, inviando una e-mail all'indirizzo web circuitoteatralesardo@gmail.com, o andando sul sito internet Cedac. Sono previsti due turni in abbonamento (“A” e “B”) e gli spettacoli inizieranno alle 20.30. La capienza del teatro è ridotta al 25percento e ci saranno quindi 200 posti per ogni turno. L'organizzazione consiglia di arrivare almeno 45' prima dell'inizio dello spettacolo per evitare assembramenti. Inoltre, sono previsti, con le rigorose e frequenti sanificazioni: obbligo di triage (con comunicazione dei dati personali all’ingresso del teatro, che saranno conservati per dieci giorni) e misurazione della temperatura; mantenimento delle distanze di sicurezza in ogni locale del teatro e uso della mascherina per tutta la durata dello spettacolo, oltre che in tutti gli spazi interni ed esterni del teatro.



Gli abbonati in possesso di voucher della Stagione de La Grande Prosa 2019-2020 dovranno presentarne la versione stampata alla Libreria Koinè, mentre gli abbonati che hanno ottenuto il rimborso in denaro o hanno preferito rinunciarvi e fare una donazione potranno acquistare direttamente il nuovo abbonamento anche sul sito internet VivaTicket. I voucher da utilizzare sono quelli della Stagione di prosa, mentre quelli "Danza" non sono validi per la Stagione de La grande prosa 2020-2021. Commenti SASSARI - Al via la campagna abbonamenti per la Stagione 2020-2021 de "La grande prosa" al Teatro Massimo di Cagliari e al Teatro Comunale di Sassari. Sei i titoli in cartellone tra aprile e giugno, da "La camera azzurra" di Georges Simenon, con Fabio Troiano, Irene Ferri, Giulia Maulucci e Mattia Fabris, per la regia di Serena Sinigaglia, a "Mimì. Da sud a sud sulle note di Domenico Modugno", di e con Mario Incudine, diretto da Moni Ovadia; da "Souvenir. La fantasiosa vita di Florence Jenkins", di Stephen Temperley, con Francesca Reggiani e Massimo Olcese, a "Orgoglio e Pregiudizio", di Jane Austen, con Arturo Cirillo (che firma la regia), Valentina Picello e Francesco Petruzzelli; da "Misericordia", il nuovo spettacolo di Emma Dante, a "The Red Lion", di Patrick Marber, con Nello Mascia e Andrea Renzi. Una programmazione che mette l'accento sulla nuova drammaturgia, tra riscritture di classici e testi originali, con i nomi di punta della scena italiana: intrecci fra teatro, letteratura e cinema per un viaggio tra storie e emozioni.