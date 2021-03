Cor 15:41 Wizz Air vola a Olbia: 4 nuove rotte Il nuovo aeromobile consentirà l´avvio di quattro nuove rotte per Olbia da Milano Malpensa, Bologna, Verona e Treviso. Wizz Air si impegna a sviluppare il proprio network e a rendere i viaggi più accessibili a un numero sempre maggiore di viaggiatori







OLBIA - Wizz Air annuncia oggi 4 nuove rotte nazionali per Olbia e l'assegnazione del 6 velivolo alla base di Milano Malpensa. Il nuovo aeromobile consentirà l'avvio di quattro nuove rotte per Olbia da Milano Malpensa, Bologna, Verona e Treviso.Wizz Air si impegna a sviluppare il proprio network e a rendere i viaggi più accessibili a un numero sempre maggiore di viaggiatori. Con l'esperienza maturata negli ultimi 16 anni in Italia, offrendo servizi di qualità a tariffe vantaggiose, l'annuncio di queste nuove rotte domestiche genererà una maggiore crescita economica nel Paese e creerà nuovi posti di lavoro nei settori correlati.Wizz Air crede fortemente nelle potenzialità del territorio sardo e, con il lancio delle sue nuove rotte, vuole aumentare il volume dei passeggeri in viaggio verso Olbia, offrendo allo stesso tempo numerose opportunità di viaggio a tutti coloro che risiedono in Sardegna e desiderano raggiungere altre città italiane. George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air ha dichiarato: «L'annuncio di oggi sottolinea il nostro impegno e attenzione nei confronti dell'Italia e la forza del modello di business Wizz Air, mentre continuiamo ad espandere la nostra presenza durante questo periodo difficile per il settore»