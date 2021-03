Red 15:02 Concorso Luca Scognamillo: c´è la proroga Il termine per la consegna degli elaborati per partecipare alla settima edizione del concorso dedicato al ricordo del poeta algherese è stato prorogato a venerdì 9 aprile



Commenti ALGHERO - Il termine per la consegna degli elaborati per partecipare alla settima edizione del concorso dedicato al ricordo del poeta algherese Luca Scognamillo è stato prorogato a venerdì 9 aprile. Il concorso, che nasce per volontà dei genitori di Luca, in collaborazione con il Liceo Classico linguistico “G.Manno”, si rivolge agli alunni delle scuole superiori di Alghero e si propone di promuovere, valorizzare e diffondere l’impegno e la passione per la scrittura attraverso tre sezioni: poesia, racconto breve, canzone. Il bando del concorso è stato inviato a tutte le scuole superiori di Alghero ed è consultabile sul sito internet dell’Istituto “E.Fermi”.