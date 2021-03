Red 7:19 Bando regionale: 4,5milioni per le cooperative B La Domanda di aiuto telematica potrà essere presentata dal soggetto proponente dalle 10 di lunedì 26 aprile ed entro le 23.59 di martedì 11 maggio, esclusivamente utilizzando l’applicativo reso disponibile dalla Regione autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema informativo del lavoro e della formazione professionale







Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda Commenti CAGLIARI - Al via il bando per la concessione di contributi in conto occupazione a favore delle cooperative sociali di tipo “B”, in attuazione della Legge regionale n.16 del 22 aprile 1997, che determina le “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. «La Regione continua a investire nello sviluppo e sostegno delle cooperative sociali ai sensi della Legge n.16, perché riconosce la loro attività di promozione umana e di integrazione sociale con particolare riferimento alle persone vulnerabili», dichiara l’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda.«Le cooperative svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle politiche attive a favore dei soggetti più fragili e hanno garantito occupazione e servizi anche nei momenti più difficili della pandemia. Con questo intervento, vogliamo incentivare nuove opportunità di inclusione sociale, affinché abbiano sempre più un ruolo di partecipazione attiva nella società», conclude l’esponente della Giunta Solinas. La dotazione finanziaria complessiva di 4,5milioni di euro (equamente ripartita per l’annualità 2020, 2021 e 2022) prevede la concessione di un contributo in conto occupazione nell’ambito del regime di aiuto “de minimis” a ciascun socio lavoratore, svantaggiato e non svantaggiato, che alla data di presentazione della domanda di aiuto risulti regolarmente assunto.La Domanda di aiuto telematica potrà essere presentata dal soggetto proponente dalle 10 di lunedì 26 aprile ed entro le 23.59 di martedì 11 maggio, esclusivamente utilizzando l’applicativo reso disponibile dalla Regione autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema informativo del lavoro e della formazione professionale sul sito interne SardegnaLavoro. L’ordine cronologico di invio telematico delle stesse costituisce unico elemento di priorità nell’assegnazione. Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere presentate via e-mail all’indirizzo web lav.coopl16@regione.sardegna.it e sarà possibile consultare le Faq sui portali SardegnaLavoro, su SardegnaProgrammazione e sul sito internet istituzionale della Regione.Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda