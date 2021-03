Red 12:06 Ingoia ovulo per eludere controlli: nigeriano arrestato L’extracomunitario, peraltro destinatario di un decreto di espulsione dal territorio italiano, è stato arrestato e accompagnato nel carcere sassarese di Bancali. Lo stupefacente e il denaro necessario all’acquisto, 400euro, sono stati posti sotto sequestro



VALLEDORIA – Ieri pomeriggio (giovedì), i Carabinieri della Stazione di Castelsardo, con i colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Valledoria, hanno organizzato un servizio a largo raggio di contrasto e repressione ai reati in materia di stupefacenti. Durante le operazioni, i militari hanno notato un giovane, già noto alle Forze dell'ordine, che, a bordo della propria autovettura, si stava dirigendo verso Sassari.



Conoscendo le condotte illecite dell’uomo e sospettando che potesse dirigersi nel capoluogo di provincia per approvvigionarsi di stupefacente, i militari lo hanno pedinato fino al parcheggio dell’Ospedale San Camillo dove, poco dopo, il castellanese ha incontrato un giovane extracomunitario. Insospettiti da quell’incontro, i Carabinieri sono passati all’azione e il 25enne nigeriano, nel tentativo di eludere il controllo ha ingerito quello che, poche ore più tardi, all’Ospedale di Tempio Pausania, è risultato essere un ovulo di eroina purissima.



L’extracomunitario, peraltro destinatario di un decreto di espulsione dal territorio italiano, è stato arrestato e accompagnato nel carcere sassarese di Bancali. Lo stupefacente e il denaro necessario all’acquisto, 400euro, sono stati posti sotto sequestro.