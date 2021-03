Cor 15:47 Punta Giglio, il Comitato diffida il Parco Interruzione immediata dei lavori a Punta Giglio, in difetto - si legge nella missiva - si procederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti, anche in sede penale, per i provvedimenti del caso







«Considerato che le prescrizioni emesse dall’Ente Parco, a cui è subordinata l’autorizzazione al progetto prima citato, prevedono che “tutte le attività di cantiere che si attuano a meno di 100 metri dal margine di falesia, siano interrotte nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 settembre dell’anno solare” e tenuto conto che inopinatamente ed in palese contraddizione con le prescrizioni l’Ente non solo ha consentito l’esecuzione delle opere di accantieramento, ma non ha neppure provveduto, ad oggi, a sospenderle. Il Comitato Cittadino “Alghero per Punta Giglio” diffida l’Ente in indirizzo a provvedere, con decorrenza immediata e in applicazione delle prescrizioni di cui sopra, alla interruzione, con apposito provvedimento, dei lavori di cantiere presso il sito di Punta Giglio. Un tanto, significando che, in difetto di quanto sopra, si procederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti, anche in sede penale, per i provvedimenti del caso». Commenti ALGHERO - Si configura una battaglia legale per Punta Giglio. Protocollata questa mattina la formale diffida al direttore del Parco Regionale di Porto Conte, Mariano Mariani, all'interruzione immediata dei lavori. Di seguito un estratto.«Considerato che le prescrizioni emesse dall’Ente Parco, a cui è subordinata l’autorizzazione al progetto prima citato, prevedono che “tutte le attività di cantiere che si attuano a meno di 100 metri dal margine di falesia, siano interrotte nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 settembre dell’anno solare” e tenuto conto che inopinatamente ed in palese contraddizione con le prescrizioni l’Ente non solo ha consentito l’esecuzione delle opere di accantieramento, ma non ha neppure provveduto, ad oggi, a sospenderle. Il Comitato Cittadino “Alghero per Punta Giglio” diffida l’Ente in indirizzo a provvedere, con decorrenza immediata e in applicazione delle prescrizioni di cui sopra, alla interruzione, con apposito provvedimento, dei lavori di cantiere presso il sito di Punta Giglio. Un tanto, significando che, in difetto di quanto sopra, si procederà alle dovute segnalazioni alle autorità competenti, anche in sede penale, per i provvedimenti del caso».