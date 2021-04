S.A. 15:31 Teatro, nuovi rinvii a Sassari e Cagliari Slittano gli appuntamenti teatrali per la Stagione 2020-2021 de "La Grande Prosa", in ottemperanza all´ultimo decreto legislativo del 31 marzo per le restrizioni Covid







Nella foto: in scena Francesca Reggiani Commenti SASSARI - Cambio di programma per la Stagione 2020-2021 de “La Grande Prosa” organizzata dal CeDAC/ Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in ottemperanza all'ultimo decreto legislativo del 31 marzo. La “sospensione” degli spettacoli e la chiusura dei teatri su tutto il territorio nazionale fino alla fine di aprile ha reso necessaria una rimodulazione del cartellone. Dopo l'inaugurazione virtuale con “La camera azzurra”, la nuova stagione entrerà nel vivo con “Souvenir. La fantasiosa vita di Florence Jenkins” di Stephen Temperley con Francesca Reggiani e Massimo Olcese diretti da Roberto Tarasco, in cartellone domenica 2 e lunedì 3 maggio alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari e dal 4 al 9 maggio al Teatro Massimo di Cagliari.Il debutto de “La camera azzurra” diventa “virtuale”: nell'impossibilità di recuperare le date a causa di precedenti impegni cinematografici degli attori, la pièce di Simenon verrà proposta in diretta streaming dal Teatro Comunale di Sassari (data ancora da fissare). Slitta invece a maggio “Mimì. Da sud a sud sulle note di Domenico Modugno”: lo spettacolo ideato e interpretato dal cantautore e attore siciliano Mario Incudine, per la regia di Moni Ovadia e Giuseppe Cutino (inizialmente previsto da fine aprile) andrà in scena dal 17 al 22 maggio al Teatro Massimo di Cagliari e il 23 e il 24 maggio a Sassari – poi sarà in tournée nell'Isola, con una recita il 25 maggio all'Ama di Arzachena in collaborazione con Deamater.Restano invariate, oltre a quelle di “Souvenir” con Francesca Reggiani e Massimo Olcese, anche le date “Orgoglio e Pregiudizio” di Jane Austen con Arturo Cirillo (che firma la regia), Valentina Picello e Francesco Petruzzelli – dall'11 al 16 maggio a Cagliari e il 17 e il 18 maggio a Sassari; “Misericordia”, il nuovo spettacolo di Emma Dante – dal 25 al 30 maggio a Cagliari e il 31 maggio e il 1 giugno a Sassari e “The Red Lion” di Patrick Marber con Nello Mascia e Andrea Renzi – dal 1 al 6 giugno a Cagliari e il 7 e l'8 giugno a Sassari.Nella foto: in scena Francesca Reggiani