Concorso Città del Vino, Sennori c´è

S.A. 15:47







«Abbiamo voluto invogliare le cantine a partecipare credendo fermamente nelle iniziative dell’associazione Città del Vino, alla quale Sennori è iscritta fin dal suo nascere. Per noi è un modo di supportare le nostre Cantine che imbottigliano, requisito per poter partecipare al concorso, convinti che tale partecipazione non può far altro che contribuire a far conoscere i nostri prodotti in uno scenario internazionale e così il territorio stesso», precisa l’assessora alla Cultura, Elena Cornalis. Commenti SENNORI - La Giunta comunale di Sennori ha approvato una delibera con cui il Comune si fa carico delle spese di iscrizione e partecipazione delle Cantine sennoresi al “Concorso enologico internazionale Città del Vino 2021”, organizzato dall’Associazione Città del Vino, di cui Sennori fa parte. «Il concorso si propone di valorizzare la cultura del vino, i vini di qualità e i territori dove vengono prodotti. Per questo e per offrire una importante vetrina alle nostre Cantine, abbiamo deciso di sostenere la loro partecipazione, anche per agevolare la ripresa economica delle loro attività fortemente provate dalla crisi dovuta alla pandemia di covid 19», spiega il sindaco, Nicola Sassu.Dopo un incontro informativo tra l'Amministrazione comunale e i titolari delle Cantine vinicole in possesso dei requisiti per partecipare al concorso, quattro aziende hanno deciso di aderire all'evento: la Cantina Sorres, Viticoltori Romangia, Cantina Mode e Cantina Fara. Ciascuna di esse potrà usufruire di un contributo di 300 euro per l'iscrizione e la partecipazione al concorso.«Abbiamo voluto invogliare le cantine a partecipare credendo fermamente nelle iniziative dell’associazione Città del Vino, alla quale Sennori è iscritta fin dal suo nascere. Per noi è un modo di supportare le nostre Cantine che imbottigliano, requisito per poter partecipare al concorso, convinti che tale partecipazione non può far altro che contribuire a far conoscere i nostri prodotti in uno scenario internazionale e così il territorio stesso», precisa l’assessora alla Cultura, Elena Cornalis.