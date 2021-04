Red 19:33 Arst Cagliari: biglietterie chiude a Pasqua Domani e lunedì, in occasione delle festività di Pasqua, il servizio di informazioni telefoniche e la biglietteria situata nell´Autostazione in Piazza Matteotti saranno chiusi al pubblico



Commenti CAGLIARI – Domani, domenica 4 e lunedì 5 Aprile, in occasione delle festività di Pasqua, il servizio di informazioni telefoniche e la biglietteria dell'Arst situata nell'Autostazione di Cagliari, in Piazza Matteotti, saranno chiusi al pubblico. Per l'acquisto dei biglietti, sono comunque attive le emettitrici automatiche dei titoli di viaggio e le App DropTicket e Tabnet mentre, per ulteriori informazioni, è disponibile il sito web ufficiale dell'Arst. Nelle stesse due giornate festive, i servizi di trasporto pubblico locale saranno fortemente ridotti.