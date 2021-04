video Cor 16:30 La poesia del lunedì: Carles Duarte Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



EL MÓN



El món està cansat aquesta tarda.



Respira en cada onada,

com un llençoll immens

que mou el vent,

com una pell estesa,

com una ombra.



Et busco en les mirades

que s’obren als meus ulls,

en les mans que m’acullen,

en uns mots que retrobo,

dins el mapa de l’aire,

en els llavis del temps.



La tarda és un mirall:

m’assec damunt de la sorra

a sentir com s’allunya,

com naufraguen els somnis.



És la nit qui m’abraça.



És la lluna qui em torna

en silenci el batec.



El món no vol dormir.



_ Carles Duarte _

