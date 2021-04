Cor 17:00 Progressisti: super-staff, 500 emendamenti Cresce lo sdegno e le polemiche in Sardegna sul disegno di legge 107, ribattezzato "legge poltronificio". Pioggia di emendamenti in attesa della discussione in Regione prevista per la giornata di mercoledì







Sono oltre 500 gli emendamenti depositati dai Progressisti in vista della discussione della legge, che riprende domani in Consiglio regionale: «In un momento pesante per chiunque, il presidente e la sua maggioranza pensano a risolvere i loro problemi interni, tutti dettati dalla voglia di potere, con una legge che porterà allo spreco di milioni di risorse pubbliche che dovrebbero andare invece a sostegno delle categorie più colpite dagli effetti della pandemia. Una vergogna a cui ci opporremo con tutte le possibilità che abbiamo». Commenti CAGLIARI - «Una legge scandalosa, totalmente slegata dalla realtà attuale della Sardegna e dalle priorità che interessano le cittadine e i cittadini». Sul disegno di legge 107 la posizione del gruppo dei Progressisti è chiara da mesi: «È un poltronificio inutile, che non porterà nessun beneficio per l'Isola. La creazione di nuovi staff a disposizione del presidente e degli assessori serve solo per mettere una pezza ai malumori della maggioranza di centrodestra che da mesi bloccano i lavori del Consiglio e delle commissioni. Pensano ai fatti loro mentre imprese, famiglie e lavoratori attraversano un periodo difficilissimo».Sono oltre 500 gli emendamenti depositati dai Progressisti in vista della discussione della legge, che riprende domani in Consiglio regionale: «In un momento pesante per chiunque, il presidente e la sua maggioranza pensano a risolvere i loro problemi interni, tutti dettati dalla voglia di potere, con una legge che porterà allo spreco di milioni di risorse pubbliche che dovrebbero andare invece a sostegno delle categorie più colpite dagli effetti della pandemia. Una vergogna a cui ci opporremo con tutte le possibilità che abbiamo».