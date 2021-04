S.A. 15:49 Pallavolo, Hermaea Olbia torna in campo Archiviati i 14 giorni d’isolamento in seguito alla positività riscontrata nel gruppo squadra, le biancoblù si preparano per l’impegnativo confronto con le friulane







L’Hermaea ha fortunatamente superato l’emergenza Covid: l’intero gruppo squadra si è sottoposto nei giorni scorsi a un nuovo ciclo di tamponi che hanno dato esito negativo. Terminata la quarantena, dunque, la squadra gallurese tornerà ad allenarsi nella giornata di venerdì per preparare, in condizioni del tutto inusuali, le due gare contro il sestetto di Barbieri. Coach Emiliano Giandomenico ha affrontato con filosofia lo stop forzato: «E’ capitato già varie volte di doverci fermare proprio nei momenti in cui la squadra si stava esprimendo bene – spiega – all’inizio me la prendevo con la sfortuna, poi ho imparato ad accettare ciò che sfugge al mio controllo. L’isolamento è stato pesante, specie dal punto di vista mentale. La cosa davvero importante, però, è che questa situazione non ha portato a dei risvolti negativi in termini di salute. Stiamo tutti bene e siamo pronti a ripartire».



Nelle due settimane di isolamento l’Hermaea non si è fermata: «Le ragazze hanno seguito un piano di lavoro fisico a carico naturale per limitare il più possibile i danni – evidenzia – abbiamo, inoltre, indicato loro degli esercizi utili a mantenere il contatto con il pallone. Il tutto compatibilmente con le attrezzature di cui potevano usufruire a casa. Nei pochi allenamenti che avremo a disposizione prima delle due gare cercheremo di prepararci a dovere e, soprattutto, di lavorare sul fronte della prevenzione infortuni. Una ripresa così repentina dopo due settimane di stop può essere pericolosa in questo senso. Cercheremo di gestirla al meglio».



OLBIA - Dai 14 giorni di isolamento al doppio impegno ravvicinato. Non ci sono mezze misure per l'Hermaea Olbia, che si appresta a ricevere il CDA Talmassons per due scontri diretti del tutto particolari. Domenica alle 17 le due formazioni si affronteranno per la 3° giornata di ritorno della Poule Salvezza, mentre lunedì alle 19 si disputerà, sempre a Golfo Aranci, il recupero del match d'andata che si sarebbe dovuto originariamente giocare in Friuli lo scorso 14 marzo. Una misura straordinaria stabilita di concerto dalle due società e dalla Legavolley Femminile per velocizzare il completamento della stagione.