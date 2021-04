Cor 12:00 Maxi-staff da 6 milioni: slitta il via libera Tensioni e polemiche in Regione. L’Aula inizialmente era convocata per giovedì ma la commissione Autonomia ha avuto non poche difficoltà con la verifica e l’esame dei 1.100 emendamenti presentati dai gruppi consiliari



ddl 107 sulla riorganizzazione della presidenza, riassetto istituzionale voluto con forza dal Governatore sardo del Psd'Az, Christian Solinas. L’Aula inizialmente era convocata per giovedì ma la commissione Autonomia ha avuto non poche difficoltà con la verifica e l’esame dei 1.100 emendamenti presentati dai gruppi consiliari. Emendamenti riconducibili principalmente alle forze di opposizione: quelli della maggioranza sarebbero poco meno di cinquanta. Commenti CAGLIARI - E' sempre altissima la tensione in Regione sulla legge sarda in discussione in via Roma e ribattezzata "poltronificio". Slitta a martedì 13 aprile la discussione degli articoli del107 sulla riorganizzazione della presidenza, riassetto istituzionale voluto con forza dal Governatore sardo del Psd'Az, Christian Solinas. L’Aula inizialmente era convocata per giovedì ma la commissione Autonomia ha avuto non poche difficoltà con la verifica e l’esame dei 1.100 emendamenti presentati dai gruppi consiliari. Emendamenti riconducibili principalmente alle forze di opposizione: quelli della maggioranza sarebbero poco meno di cinquanta.