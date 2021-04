S.A. 8:05 Asd Green sul piede di guerra: «riaprite la piscina» Dopo mesi di trasferte quotidiane a Porto Torres e richieste inascolatate, i genitori dell´Asd Green Alghero chiedono al sindaco di Alghero un contrbuto per riaprire la priscina dell´hotel, in attesa della conclusione dei lavori della piscina comunale







«Nel nuoto l’allenamento è quotidiano e in alcune occasioni i ragazzi iniziano a trovarsi in affanno anche con gli studi infatti, come lei sa, frequentando la piscina ad Alghero occorrono circa tre ore tra allenamento e vari spostamenti ma, dovendo viaggiare a Porto Torres, si aggiungono altre due ore circa impiegate nella trasferta. I ragazzi sono provati e mantenere gli elevati standard richiesti è oramai impossibile. Rischiamo che molti abbandonino l’attività» scrive Fabio Samprini, a nome di tutti i genitori.



Le famiglie ricordano di come «la squadra del Green, per anni, circa trenta, ha donato lustro nel campo natatorio alla nostra città, sottoponendo alla mancanza di un impianto comunale e sobbarcandosi tutte le spese di gestione. Rare sono in regione da nord a sud le società sportive che gestiscono piscine senza contributi comunali, Sassari e Porto Torres riescono a mantenere aperti gli impianti grazie proprio all’intervento della pubblica amministrazione». «Le spese di gestione di un impianto natatorio, in mancanza della possibilità di gestire corsi di apprendimento e per perfezionamento della disciplina, si fanno insostenibili - si legge nella nota congiunta -. A Novembre abbiamo deciso di proseguire il nostro impegno recandoci quotidianamente a Porto Torres, credendo che la piscina comunale potesse essere inaugurata nei tempi previsti, così come promesso in varie occasioni dai rappresentanti del comune di Alghero delle passate e presenti amministrazioni, situazione chiarita a tutta la cittadinanza nell’ultima conferenza stampa».



Per questo chiedono un sostegno economico da parte del comune: «al momento,l’unica possibilità per continuare l’attività è rendere possibile la riapertura della piscina gestita dall’ ASD Green Alghero,il DCPM lo permette ma solo a favore di atleti agonisti, ai corsi di formazione professionale, assistenti bagnantie d ai corpi militari che devono mantenere gli standard di abilità natatorie per prestare soccorso in mare. Come potrà immaginare queste entrate non coprirebbero le spese e chiediamo pertanto un piccolo contributo che consenta all’ASD la riapertura per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto».



