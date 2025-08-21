Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloTeatro › Mamatita Festival: si riparte dall´Argentiera
S.A. 8:05
Mamatita Festival: si riparte dall´Argentiera
Da oggi (lunedì 25 agosto), gli appuntamenti con il Mamatita festival, il primo festival di circo e spettacolo viaggiante in Sardegna riconosciuto dal ministero della Cultura, proseguono nella cornice della miniera a cielo aperto dell’Argentiera
Mamatita Festival: si riparte dall´Argentiera

SASSARI - Dopo l’inaugurazione a Putifigari affidata al Théâtre Jaleo, da oggi (lunedì 25 agosto), gli appuntamenti con il Mamatita festival, il primo festival di circo e spettacolo viaggiante in Sardegna riconosciuto dal ministero della Cultura, proseguono nella cornice della miniera a cielo aperto dell’Argentiera. Qui, davanti al Pozzo Podestà, arrivano per la prima volta in Italia gli artisti di Cia Las Corcoles, compagnia catalana considerata tra le eccellenze del panorama internazionale fondata dalla ballerina e funambola Mariona Moya. Domani alle 19 la compagnia proporrà lo spettacolo H, mentre il giorno dopo (martedì 26 agosto), alla stessa ora sarà presentato Carena. Si tratta di due spettacoli che offrono una prospettiva innovativa e contemporanea sull’equilibrismo (camminata sul filo teso). Una proposta che va oltre la tecnica per offrire al pubblico un’esperienza artistica unica, profonda e commovente.

Sempre l’Argentiera, ma questa volta nel Fronte Mare, da mercoledì 27 a venerdì 29 agosto arrivano anche i Teatri Mobili di Girovago e Rondella family theater. La storica compagnia di attori plastici, fondatori di un teatro di marionette surreale e popolare porterà in scena Manoviva, spettacolo di figura, e Antipodi che sarà messo in scena dalla compagnia Dromosofista. Gli spettacoli saranno replicati più volte al giorno tra le 17,30 e le 22. Un piccolo teatro viaggiante, magico e popolare che sceglie la strada e i luoghi non convenzionali.

Mamatita festival è realizzato dall’associazione Spazio T di Alghero con la direzione artistica di Chiara Murru. Con il contributo di: Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna (assessorato del Turismo, artigianato e commercio e assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport), Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Comune di Sassari, Comune di Putifigari, Comune di Villanova Monteleone, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Sassari – Progetto Salude & Trigu, Fondazione Nuovi Mecenati, Institut Ramon Llul, AC/E Acción Cultural Española, Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya. Ofici de l'Alguer, Proloco Villanova e LandWorks.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
21/8/2025
Alguer Summer Festival: Ruffini, Herbert Ballerina e Cullin
Dal 25 agosto, tre nuovi appuntamenti andranno in scena sul palco della suggestiva cornice de Lo Quarter. Tutti e tre gli spettacoli si svolgono nell’ambito della rassegna Spettacoli di Parole
5/8Mamatita festival, anteprima a Villanova
31/7Anteprima Mamatita Festival a Villanova Monteleone
30/7Gianluca Gotto il 5 agosto ad Alghero
17/7Festival La Notte dei Poeti: Tappa a Lo Quarter
16/7Jacopo Cullin: il 3 settembre ad Alghero
10/7Omaggio a Sergio Atzeni a Lo Quarter
10/7Anteprima nazionale di Hamlet in Purple a Nora
3/6Sicurezza a Teatro: interrogazione urgente
4/6Prosegue Primavera al teatro Astra di Sassari
27/5Lo Viut, successo con la regia Murru
« indietro archivio teatro »
25 agosto
Presentazione ufficiale: Ecco la nuova Alghero
25 agosto
Rifiuti ogni giorno a Sant´Anna. «Servono controlli e cartelli»
25 agosto
Nuova lettura estiva a Villa Edera



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)