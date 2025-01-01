S.A. 12:00 L´Obra presenta il concerto di fine Agosto Il chiostro di San Francesco ad Alghero farà da scenario al tradizionale concerto organizzato dall’Obra Cultural de l’Alguer in occasione delle «Festes 31 de agost». Il protagonista sarà il cantautore algherese Claudio Gabriel Sanna



ALGHERO - Alle ore 20.30 di lunedì 1 settembre, il chiostro di San Francesco farà da scenario al tradizionale concerto organizzato dall’Obra Cultural de l’Alguer in occasione delle «Festes 31 de agost». Il protagonista sarà il cantautore algherese Claudio Gabriel Sanna che, dopo aver dedicato gli ultimi lavori discografici alla musica tradizionale con i progetti «Mirau que sem anant i mirant» e la corale «Mans Manetes», ritorna con questo concerto, intitolato «Altres paraules», al suo territorio di cantautore, mettendo le mani in quell’ humus creativo che lui stesso aveva definito «Terrer meu». Un repertorio intimo e autobiografico, dove è possibile trovare una varietà di tematiche quali ricerca di un equilibrio personale, sensazioni del giorno e disincanto della notte, problemi sociali e, come sempre, gli amori: soddisfatti, conflittuali, cominciati, finiti, in corso.

Insieme a Claudio Gabriel Sanna, voce e chitarra, formano il Rall Grup (qualcuno li ha definiti il miglior prodotto di musicisti che la piazza di Alghero possa offrire): Dario Pinna, violino; Salvatore Maltana, Basso; Paolo Zuddas, percussioni e Josep Maria Col, piano. Il concerto è orgnanizzato grazie al supporto della Fondazione Alghero e gode del patrocinio del Comune di Alghero (ingresso gratuito).