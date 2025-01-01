Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloConcerti › L´Obra presenta il concerto di fine Agosto
S.A. 12:00
Obra presenta il concerto di fine Agosto
Il chiostro di San Francesco ad Alghero farà da scenario al tradizionale concerto organizzato dall’Obra Cultural de l’Alguer in occasione delle «Festes 31 de agost». Il protagonista sarà il cantautore algherese Claudio Gabriel Sanna
L´<i>Obra</i> presenta il concerto di fine Agosto

ALGHERO - Alle ore 20.30 di lunedì 1 settembre, il chiostro di San Francesco farà da scenario al tradizionale concerto organizzato dall’Obra Cultural de l’Alguer in occasione delle «Festes 31 de agost». Il protagonista sarà il cantautore algherese Claudio Gabriel Sanna che, dopo aver dedicato gli ultimi lavori discografici alla musica tradizionale con i progetti «Mirau que sem anant i mirant» e la corale «Mans Manetes», ritorna con questo concerto, intitolato «Altres paraules», al suo territorio di cantautore, mettendo le mani in quell’ humus creativo che lui stesso aveva definito «Terrer meu». Un repertorio intimo e autobiografico, dove è possibile trovare una varietà di tematiche quali ricerca di un equilibrio personale, sensazioni del giorno e disincanto della notte, problemi sociali e, come sempre, gli amori: soddisfatti, conflittuali, cominciati, finiti, in corso.
Insieme a Claudio Gabriel Sanna, voce e chitarra, formano il Rall Grup (qualcuno li ha definiti il miglior prodotto di musicisti che la piazza di Alghero possa offrire): Dario Pinna, violino; Salvatore Maltana, Basso; Paolo Zuddas, percussioni e Josep Maria Col, piano. Il concerto è orgnanizzato grazie al supporto della Fondazione Alghero e gode del patrocinio del Comune di Alghero (ingresso gratuito).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15:41
L’incredibile Tullio a Lo Quarter
“I Colori della Musica” del batterista di fama mondiale Tullio de Piscopo dipingono il piazzale de Lo Quarter, nel nuovo appuntamento dell´ottava edizione di JazzAlguer
8:00
A San Francesco in concerto Moretti e Duo Mistral
Questa sera in programma nel chiostro di San Francesco ad Alghero un nuovo appuntamento con i concerti "Riviera del Corallo", inseriti nella programmazione del Festival del Mediterraneo. In calendario il recital del pianista Raffaello Moretti, martedì 26 agosto in scena il duo Mistral
23/8Ad Alghero l´anteprima de L’arte dei Giganti
21/8Il Trio Larimar a San Francesco
21/8Amy Stewart scatena l’Ivan Graziani
20/8Al Chiostro di San Francesco sax e pianoforte
20/8Venerdì Tullio De Piscopo a Lo Quarter
21/8I Purple Drip al Baretto di Porto Ferro
19/8Festival del Mediterraneo: doppio concerto ad Alghero
18/8Unica data in Sardegna per Roberto Vecchioni
20/8Ad Alghero torna la voglia anni 90
13/8Il 19 agosto Amii Stewart ad Alghero
« indietro archivio concerti »
25 agosto
Ad Alghero barman pestato da ospiti del resort
25 agosto
«Stop alle sagre a caso, ad Alghero serve una visione»
25 agosto
Alguerunners sul podio dal Mare alla Montagna



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)