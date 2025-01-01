Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroAmbienteAssociazionismo › Alghero ospita 40 scout ucraini
S.A. 10:43
Alghero ospita 40 scout ucraini
La comunità Masci di Alghero gestirà l’accoglienza di circa 40 scout ucraini, provenienti da Ternopil3, nella base cittadina, dal 26 agosto al 3 settembre 2025. Inaugurazione campo martedì alle 18.30
Alghero ospita 40 scout ucraini

ALGHERO - Il MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) dall’inizio delle ostilità in Ucraina è impegnato ad offrire ospitalità a giovani scout ucraini coordinando la collaborazione con i gruppi Scout e con le autorità cittadine nazionali. Sono in corso in Italia 20 campi scout con l’accoglienza di oltre 1.500 scout Ucraini. Con l’iniziativa di gemellaggio Italia-Ucraina si stanno offrendo ai giovani scout ucraini un ambiente sereno e fraterno per le attività scout estive.

Anche quest’anno si svolgeranno campi scout in diverse regioni italiane. Alcuni sono in corso in Liguria, Veneto, nel Lazio e in Sicilia. Altri si svolgeranno in altre regioni italiane. Il Presidente Nazionale MASCI e il segretario internazionale hanno richiesto alla Comunità MASCI di Alghero di
poter coordinare e gestire l’accoglienza di circa 40 scout ucraini, provenienti da Ternopil3, nella base MASCI di Alghero, dal 26 agosto al 3 settembre 2025, consapevoli che per Alghero e per tutta la Sardegna sarà l’occasione per un utile servizio per la pace e la fraternità universale, e allo stesso tempo riconoscendo lo sforzo organizzativo ed economico che viene richiesto.
Il programma prevede l’arrivo il 26 agosto, con l’apertura ufficiale del campo alle ore 18:30 del 26 agosto 2025, presso il Campo Base Scout Alghero in località Guttierrez.
