S.A. 7:49 Presentazione ufficiale: Ecco la nuova Alghero Presentata la rosa della nuova stagione che disputerà il campionato in Promozione, ospitata presso la Cantina Santa Maria La Palma. Tutti i nomi e lo staff, a partire dal mister algherese Mauro Giorico



ALGHERO – Una serata di grande partecipazione e passione ha segnato nei giorni scorsi la presentazione ufficiale dell'Alghero Calcio, ospitata presso la Cantina Santa Maria La Palma. A condurre l’evento è stata la presentatrice algherese Sara Piccinini, affiancata dal presidente Andrea Pinna, che ha dato il benvenuto al pubblico e agli ospiti presenti. Il team manager Gianni Ledda ha avuto l’onore di presentare la rosa dei giocatori, sottolineando il valore umano e sportivo dei protagonisti di questa annata.



Il consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo ha posto l’accento sulle problematiche legate al campo da gioco e allo stadio “Mariotti”, ribadendo l’importanza di avere strutture adeguate per sostenere le ambizioni della squadra e della città. Sono poi intervenuti Francesco Marinaro ed Enrico Daga, prima della parola a Mauro Giorico, allenatore di grande esperienza, che ha espresso fiducia per la nuova stagione, dichiarando di aspettarsi un anno più che positivo sotto il profilo sportivo. A chiudere la serata è stato Federico Peluso, ex calciatore della Juventus, che ha ringraziato per l’invito e rivolto un sentito augurio alla squadra per la stagione ormai alle porte. L’evento si è concluso con un brindisi collettivo all’esterno della Cantina Santa Maria La Palma.



La Rosa 2025: Emanuele Carta, Davide Piga, Fabio Marras, Alessandro Pinna, Paolo Pinna, Francesco Manunta, Antonio Milia, Giuseppe Daga, Francesco Sanna, Stefano Mereu, Alessio Fadda, Giuseppe Mula, Joel Baraye, Alessandro Scanu, Diego Barboza, Marco Carboni, Felipe Rocuzzo, Luca Scognamillo, Nino Marras, Luciano Olaizola, Jacopo Cossu, Alessio Virdis, Riccardo Oggiano



Staff: Mauro Giorico, Mister; Marco Demontis, vice mister e match analyst; Gianni Madeddu, Preparatore atletico; Giovanni Puddinu, assistente portieri; Alessandro Piras, direttore sportivo; Gianni Ledda, team manager.