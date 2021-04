Cor 19:00 Volotea cancella l'Alghero-Madrid Inizialmente inserito nella programmazione della summer 2021, il volo non compare più tra le tratte disponibili della compagnia aerea dall´aeroporto di Alghero. Conferme per Venezia, Verona, Napoli, Torino e Genova



summer 2021 della compagnia aerea Volotea. Il volo non compare più tra le tratte disponibili e diversi utenti prenotati avrebbero già ricevuto la notifica dell'annullamento del volo.



Tra il Riviera del corallo e la capitale spagnola rimane operativo il collegamento operato dall'irlandese Ryanair, disponibile dal 3 luglio al 30 ottobre con doppio volo settimanale nelle giornate di martedì e sabato.



