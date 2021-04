Cor 12:41

Parco Porto Conte: riconvocata l´assemblea

ALGHERO - Intervento di restauro, risanamento conservativo, rifunzionalizzazione e allestimento museale dell’ex Batteria S.R. 413, località Punta Giglio; Danno ambientale verificatosi nell’area dell’ex Hotel Capo Caccia. Atto di indirizzo; Proposta Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana. Approvazione; Varie ed eventuali. E' l'ordine del giorno della riunione riconvocata dal presidente Raimondo Tilloca - in prosecuzione di seduta - dell'assemblea del Parco Regionale Naturale di Porto Conte per la giornata di mercoledì 21 aprile, sempre in modalità online. Nella prima seduta era stato sviscerato il progetto di restauro e riqualificazione funzionale dell'ex Batteria militare di Punta Giglio con numerosi spunti e diversi interventi da parte dei membri dell'assemblea, del direttore Mariano Mariani e dei responsabili della cooperativa Il Quinto Elemento