Ristori: Commissioni regionali in seduta congiunta

Commenti CAGLIARI – Oggi (venerdì), alle 16, le Commissioni regionale Lavoro e Bilancio si riuniranno in seduta congiunta, sotto la presidenza di Alfonso Marras (Psd’Az), per esaminare il Disegno di legge cosiddetto “Ristori”, che prevede una serie di interventi a sostegno del sistema economico dell'Isola. Il provvedimento sarà illustrato dal vicepresidente della Regione autonoma della Sardegna Alessandra Zedda. Successivamente, la Commissione Bilancio, presieduta da Valerio De Giorgi (Misto), proseguirà i lavori predisponendo i pareri di competenza sul completamento della riprogrammazione di una quota di fondi Por (ciclo 2014-2020) e sulle norme di attuazione relative all’istituzione del Collegio dei revisori dei conti.