Agricoltura gelata: Olbia chiede aiuto Danni all´agricoltura causati dalle gelate notturne. Aperti i termini per la richiesta di aiuti economici da parte degli imprenditori agricoli olbiesi







«A seguito delle gelate che si sono verificate nella notte tra il 7 e l’8 aprile – spiega l’assessore comunale alle Attività produttive Marco Balata - l’attivazione dello “stato di calamità” è una scelta tempestiva e doverosa che tutela un settore fondamentale, non solo per l’economia diretta, ma anche per quello che il reparto vitivinicolo è in grado di generare in termini di offerta diffusa. Olbia città del vino è un riconoscimento che abbiamo il dovere di difendere insieme alle tante eccellenze che ci rappresentano nel mondo». Commenti OLBIA - Il sindaco Settimo Nizzi, durante il Consiglio comunale, ha confermato che la Giunta ha approvato una delibera per dichiarare lo stato di calamità naturale per tutto il territorio di Olbia. Gli imprenditori agricoli che hanno subito danni, possono presentare la domanda fino a lunedì 19 aprile via Pec all’indirizzo web suap.olbia@actaliscertymail.it.In alternativa, possono recarsi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il lunedì e il mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30, nell’Ufficio Protocollo del Comune di Olbia. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Giovanna Fresi telefonando al numero 0789/52060 o inviando una e-mail all'indirizzo web gfresi@comune.olbia.ot.it.«A seguito delle gelate che si sono verificate nella notte tra il 7 e l’8 aprile – spiega l’assessore comunale alle Attività produttive Marco Balata - l’attivazione dello “stato di calamità” è una scelta tempestiva e doverosa che tutela un settore fondamentale, non solo per l’economia diretta, ma anche per quello che il reparto vitivinicolo è in grado di generare in termini di offerta diffusa. Olbia città del vino è un riconoscimento che abbiamo il dovere di difendere insieme alle tante eccellenze che ci rappresentano nel mondo».