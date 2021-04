Cor 22:05 Centro Scuole Minerva: 55 borse studio Le borse di studio, a copertura totale o parziale della retta di frequenza, saranno assegnate attraverso un percorso di selezione che consisterà in una prima prova di cultura generale e successivamente nella redazione di una lettera motivazionale







Durante tutto il percorso di studio, inoltre, potranno fare affidamento sull'assistenza dei tutor didattici e sul materiale didattico personalizzato. In un periodo storico come questo è necessario, attraverso simili iniziative, promuovere la cultura quale strumento di rilancio e rinascita atto a mettere a frutto le proprie capacità e realizzare in concreto la propria ambizione. Commenti CAGLIARI - Pubblicato il Bando di Concorso “Rilancio allo Studio” per l'assegnazione di 55 borse di studio per la frequenza dei percorsi di studio formativi online del Centro Scuole Minerva, volti al conseguimento del diploma di maturità per l'A.A. 2021/2022. Grazie al sostegno del CSD Cagliari SRLs, il Centro Scuole Minerva vuole premiare l'ambizione dei giovani e meno giovani sull'intero territorio nazionale rinnovando ancora una volta il suo impegno sociale a favore della formazione.Le borse di studio, a copertura totale o parziale della retta di frequenza, saranno assegnate attraverso un percorso di selezione che consisterà in una prima prova di cultura generale e successivamente nella redazione di una lettera motivazionale. Il concorso si svolgerà interamente online nelle giornate del 18, 19, 20 maggio 2021. Il termine per l'iscrizione al concorso è fissato per il giorno 14 maggio 2021. I vincitori delle Borse di Studio potranno usufruire, per l’A.A. 2021/2022, sia delle Lezioni in Live Streaming che delle Lezioni On Demand.Durante tutto il percorso di studio, inoltre, potranno fare affidamento sull'assistenza dei tutor didattici e sul materiale didattico personalizzato. In un periodo storico come questo è necessario, attraverso simili iniziative, promuovere la cultura quale strumento di rilancio e rinascita atto a mettere a frutto le proprie capacità e realizzare in concreto la propria ambizione.