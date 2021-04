2milioni per l´Erp: la soddisfazione di Campus

14/4/2021 Grig, cantiere a Porto Ottiolu: esposto L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico odv: nuova istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni interventi al Ministero della cultura, alla Direzione generale per la pianificazione territoriale e la vigilanza edilizia della Regione autonoma della Sardegna, alla Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari, ai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale e, per gli opportuni accertamenti, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro