Multiss conquista il rating di legalità

Il Rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, per la promozione e l'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un riconoscimento indicativo del rispetto della legalità e, più in generale, del grado di attenzione morale, etica e legale osservato nella corretta gestione del proprio business. A rilasciare il Rating di legalità è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che attribuisce anche un punteggio misurato in stellette, a seconda dei requisiti posseduti dalle imprese o dalle società certificate.



SASSARI - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha attribuito alla Multiss il "Rating di legalità" con un punteggio di "due stellette ++" su un massimo di tre. La certificazione dell'Agcm è arrivata al termine di un'attenta e approfondita valutazione dell'organizzazione aziendale, delle caratteristiche e dell'operato della società di servizi che per conto della Provincia di Sassari si occupa principalmente della manutenzione della rete stradale e del patrimonio immobiliare.Il Rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, per la promozione e l'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un riconoscimento indicativo del rispetto della legalità e, più in generale, del grado di attenzione morale, etica e legale osservato nella corretta gestione del proprio business. A rilasciare il Rating di legalità è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che attribuisce anche un punteggio misurato in stellette, a seconda dei requisiti posseduti dalle imprese o dalle società certificate.In particolare, l'Agcm valuta gli aspetti connessi alla trasparenza e alla legalità delle attività svolte, come il rispetto delle normative, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e contrasto della corruzione, l'assenza di condanne o procedimenti penali a carico degli amministratori, le politiche e regole aziendali applicate in fatto di organizzazione del lavoro, gestione dei rapporti con la clientela/committenza e nei sistemi di pagamento. Al punteggio base di una stelletta si somma un segno "+" per ogni caratteristica migliorativa; il conseguimento di tre + comporta l'attribuzione di una stelletta aggiuntiva: la Multiss, con due stellette e due segni +, sfiora il massimo punteggio raggiungibile.