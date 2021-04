Red 8:06 Tempio: approvato il Bilancio di previsione Sette i punti all’Ordine del giorno trattati e discussi dal Consiglio comunale, tra i quali l’approvazione del Documento unico di programmazione e del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, e l’approvazione definitiva della variante al Piano di fabbricazione vigente e al Puc adottato







I primi tre punti, relativi ai canoni di concessione per occupazione di suolo e spazi pubblici e di aree pubbliche destinate ai mercati e all’Imu sono stati presentati dall’assessore comunale al Bilancio e finanze Paolo Cossu che ha spiegato come i nuovi regolamenti confermino sia gli introiti, sia le tariffe dei vecchi tributi, senza incremento della pressione fiscale per gli utenti e decremento di introiti per l’Ente. Parimenti anche le aliquote, le detrazioni e gli introiti dell’Imu vengono confermati per il 2021. Tutti i punti presentati da Cossu vengono approvati all’unanimità. Si è poi aperta la discussione sul Dup. Il primo cittadino ha esposto la relazione introduttiva al Dup 2021-2023 che evidenzia la linea di continuità tra le dichiarazioni programmatiche esposte nel Consiglio comunale del 21 dicembre 2020 e gli obbiettivi strategici contenuti nel documento, così da tracciare una rotta economico-finanziaria da oggi fino al 2023 e concretizzare fattivamente l'individuazione delle risorse finanziarie, condizione indispensabile affinché gli obiettivi politici annunciati possano essere effettivamente raggiunti. Addis ha indicato gli obbiettivi individuati nel Dup e le risorse rese disponibili per il loro raggiungimento. In particolare, ha evidenziato l’impegno della struttura per il contrasto alla pandemia e le risorse per fronteggiare l’emergenza in corso. L’assessore Cossu ha completato l’esposizione, soffermandosi con particolare attenzione sulla sezione operativa e sulle risorse finanziarie. Ha quindi preso la parola, in rappresentanza delle Opposizioni, il capogruppo Nicola Comerci che, seppure con toni pacati e propositivi, ha rilevato come, a suo parere, il documento sia troppo concentrato sul presente e poco verso il futuro. «Il Dup è uno strumento sicuramente strutturato ma non è certo statico – ha replicato il primo cittadino – in quanto consente di poter essere adeguato a tutte le modifiche che si renderanno utili e necessarie nel corso dell’anno, anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione è impegnata nel reperimento di nuove risorse economiche, che sicuramente potrebbero essere impegnate non solo nel sociale ma anche per portare ristoro alle categorie che purtroppo sono state più penalizzate dalla pandemia». Il documento è stato approvato a maggioranza, mentre l'Opposizione ha votato contro.



Per la discussione del quinto punto all’Ordine del giorno, ha preso la parola Cossu per presentare il quadro generale del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Poi, è intervenuto l’assessore comunale ai Lavori pubblici Francesco Quargnenti per esporre il programma annuale delle Opere pubbliche, riferendo che ci sono numerose opere già finanziate sia con fondi regionali, sia statali, per un totale di circa 10milioni di euro, che verranno cantierate entro l’anno, tra cui il completamento della ristrutturazione dell’ex Caserma Fadda (2.107.000euro più 412mila); la manutenzione straordinaria del Mattatoio, il Centro servizi e viabilità area nell’area dell’ex Zir (1,8milioni); il secondo stralcio della strada Tempio–bivio Aglientu (4.863.000euro); la copertura del terzo campo da tennis e la ristrutturazione del crossodromo (150mila); la creazione del Museo del carnevale e della scuola della cartapesta (416mila), oltre a vari interventi di manutenzione straordinaria di scuole e del Palazzo civico, interventi su cimiteri e chiese e la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza nelle aree sensibili della città. Ha chiuso la presentazione l’intervento del dirigente del Settore Economico-finanziario Francesco De Luca, illustrando il Bilancio anche attraverso l’utilizzo di slide esplicative. Il Bilancio è stato approvato a maggioranza, contraria la minoranza (dodici favorevoli e tre contrari). Sul tavolo l’Art. 20, dlgs 175/2016 testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, esposto dall’assessore comunale alle Attività produttive Monica Liguori che ha presentato l’integrazione alla delibera 50/2020 per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ed è stato approvato all’unanimità. Infine, l’assessore comunale all’Urbanistica Anna Paola Aisoni ha presentato la variante al Piano di fabbricazione vigente e al Puc adottato, finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per riassetto dell’alimentazione idropotabile dei Comuni dell'Alta Gallura, che è stato approvato all’unanimità.



Prima di dare inizio ai lavori, il sindaco Gianni Addis è intervenuto per fornire gli aggiornamenti sulla campagna vaccinale che procede con passo costante e ha ringraziato in particolar modo il consigliere Nicola Tondini per il grande servizio che lui assieme ai suoi colleghi medici di base stanno fornendo alla collettività in occasione delle vaccinazioni. Addis ha poi comunicato che nell'hub predisposto al Teatro Tenda verranno vaccinati anche i cittadini di tutti i Comuni del Distretto dell'Alta Gallura. 