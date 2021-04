Red 12:13 Porto Torres: graduatoria provvisoria alloggi Erp Il Comune ha reso nota la la graduatoria provvisoria del bando pubblico per l’aggiornamento della lista generale per l’assegnazione in concessione d’uso degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica a canone sociale







Nei successivi ulteriori trenta giorni, gli interessati potranno presentare opposizione tramite il “Modello di opposizione” da consegnare nelle modalità previste dal bando. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi ad Angela Pirino, telefonando al numero 334/1170732, o inviando una e-mail all'indirizzo web pirino.angela@comune.porto-torres.ss.it, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Commenti PORTO TORRES – Il Comune di Porto Torres ha reso nota la la graduatoria provvisoria del bando pubblico per l’aggiornamento della lista generale per l’assegnazione in concessione d’uso degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica a canone sociale. La graduatoria sarà disponibile nell'Albo pretorio on-line, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del sito internet istituzionale del Comune per trenta giorni.Nei successivi ulteriori trenta giorni, gli interessati potranno presentare opposizione tramite il “Modello di opposizione” da consegnare nelle modalità previste dal bando. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi ad Angela Pirino, telefonando al numero 334/1170732, o inviando una e-mail all'indirizzo web pirino.angela@comune.porto-torres.ss.it, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.