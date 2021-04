Red 21:05 «Porto Fertilia: crolla la banchina» E´ la denuncia di un lettore del Quotidiano di Alghero, che sottolinea lo stato di degrado nella zona di concessione demaniale della Base nautica Usai: «Sta sprofondando un tratto della banchina in cemento dove sono ormeggiate alcune imbarcazioni e dove spesso transitano delle persone», è l´allarme



ALGHERO - «Nella concessione demaniale della Base nautica Usai sta sprofondando un tratto della banchina in cemento dove sono ormeggiate alcune imbarcazioni e dove spesso transitano delle persone». Questo l'allarme lanciato da un lettore del Quotidiano di Alghero, che punta il focus sulla banchina nel porto di Fertilia.



La foto giunta in redazione e che proponiamo ai lettori è stata scattata un paio di giorni fa: «la banchina è gravemente danneggiata ed è trattenuta da alcune catene assicurate ad un invaso in ferro con sopra una grossa imbarcazione. Sarebbe da capire – insiste il lettore - come mai una banchina data in concessione ad un privato sia ridotta in queste condizioni».



«Guardandosi intorno ci si rende conto del decadimento di alcune strutture (oltre la banchina) come, ad esempio, il camminamento che porta sino alla punta del molo e sul quale transitano regolarmente i proprietari delle barche e i pescatori. La Capitaneria dovrebbe intervenire», è la richiesta conclusiva.