A Sorso s´intervine esulla viabilità

Si tratta della seconda trance del corposo Piano di manutenzione straordinaria della viabilità urbana redatto dall’Amministrazione Comunale che supera il milione e settecentomila euro solo per la parte già programmata per il periodo 2019 – 2021, finanziato in parte con fondi regionali, in parte con risorse del Bilancio comunale e che prevede la fresatura e bitumatura di numerose vie cittadine in evidenti precarie condizioni a causa dell’usura, dell’azione degli agenti meteoclimatici, ma soprattutto del susseguirsi particolarmente fitto e serrato negli ultimi anni di tutta una serie di interventi finalizzati alla realizzazione nel nostro centro urbano di nuovi sottoservizi (acquedotto, fognature, fibra ottica e rete del gas) facenti capo a soggetti diversi, che se da un lato determinava un notevole deterioramento delle condizioni della viabilità cittadina, dall’altro impediva persino di programmare una adeguata manutenzione delle nostre strade.



Commenti SORSO - Dopo i primi interventi di fine 2019 sulle vie Romangia, Veneto, La Marmora, Amendola e Don Minzoni e dopo quelli su Via Sennori, via Cottoni, via Borio e via Porto Torres, interessate sul finire dello scorso anno, sarà ora la volta, a partire da giovedì 22 aprile di (nell'ordine) piazza San Pantaleo, via Cappuccini, secondo tratto di via Borio, via Fermi, via Tibula, piazza Sant'Agostino e via Marconi. A seguire toccherà a via Capocorso, via Castelsardo, via Marina e a tante altre di cui si darà notizia prossimamente.

Per consentire gli interventi di fresatura e bitumatura del manto stradale, a partire dalle ore 08.00 di giovedì 22 aprile e fino al completamento dei lavori, è prevista l'istituzione di appositi divieti di sosta e di transito (a seconda delle esigenze operative) su via Cappuccini, piazza San Pantaleo, via Tibula (tratto compreso tra via Fermi e Corso Umberto), via Marconi, via Fermi e piazza Sant'Agostino, via Borio nel tratto compreso tra via Cappuccini e via Marconi. Nell'intento di limitare per quanto possibile i disagi al transito dei veicoli, i lavori saranno svolti a traffico aperto con senso unico alternato e nella zona interessata la viabilità sarà prontamente ripristinata nelle vie non immediatamente interessate dagli interventi.