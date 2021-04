Cor 16:11 Sant Jordi a l’Alguer, dia del llibre i de la rosa l’Ufficio del Governo Catalano in Alghero, insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune porterà nelle classi prime e seconde della scuola primaria, l’ultimo prodotto editoriale creato da Eleonora Cattogno







Giornata ormai simbolo della letteratura universale, il 23 aprile o Diada de Sant Jordi è ricordato anche per la nascita o la scomparsa di importanti nomi della letteratura. Dal 1926, il 23 aprile in tutta la Catalogna si festeggia l’amore per la lettura allestendo bancarelle di libri nelle piazze e regalando rose. Nel 1995 l’Unesco ha colto questa ormai celebre occasione per celebrare l’importanza del libro e della cultura festeggiando da allora la “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”.



Questo anno l’iniziativa ad Alghero ha un formato ridotto, considerando l’attuale situazione della pandemia Covid in Sardegna, abbiamo deciso di farvi un piccolo regalo, acquistando un libro di un autore catalano o algherese nella libreria “Il Labirinto” riceverete in omaggio per celebrare la giornata del libro e la rosa.



Nell'ambito delle iniziative per celebrare la ricorrenza, l’Ufficio del Governo Catalano in Alghero, insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero, con la collaborazione dei dirigenti e dei docenti dei tre circoli didattici della città, porterà nelle classi prime e seconde della scuola primaria, l’ultimo prodotto editoriale creato da Eleonora Cattogno “Sant Jordi a l’Alguer a la recerca del drac”. Il libro, tradotto nel catalano di Alghero da Carla Valentino, si rivolge specialmente alle prime classi della scuola primaria ed è corredato da una serie di disegni di monumenti della città e del territorio, in quanto la narrazione vede la presenza del cavaliere e del drago proprio ad Alghero.



In questo anno scolastico, così delicato dal punto di vista dello svolgimento delle attività didattiche e così complesso per la realizzazione di necessarie attività complementari di approfondimento, né il Comune di Alghero né la Generalitat de Catalunya vorrebbero rinunciare a portare avanti questo progetto, e, infatti, al momento si prevede di svolgere questa attività durante il prossimo mese di maggio, sempre d’intesa con le istituzioni scolastiche cittadine. Commenti ALGHERO - La Generalitat de Catalunya e la libreria “Il Labirinto” di Alghero, che fa parte della Rete di librerie accreditate dal Governo della Catalogna, continuano a portare avanti l’iniziativa di Sant Jordi a l’Alguer il 23 aprile, Sant Jordi, il Santo Patrono della Catalogna, secondo la tradizione sconfisse il drago e dal cespuglio germogliato dal sangue del mostro colse una rosa da donare a la principessa liberata.Giornata ormai simbolo della letteratura universale, il 23 aprile o Diada de Sant Jordi è ricordato anche per la nascita o la scomparsa di importanti nomi della letteratura. Dal 1926, il 23 aprile in tutta la Catalogna si festeggia l’amore per la lettura allestendo bancarelle di libri nelle piazze e regalando rose. Nel 1995 l’Unesco ha colto questa ormai celebre occasione per celebrare l’importanza del libro e della cultura festeggiando da allora la “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore”.Questo anno l’iniziativa ad Alghero ha un formato ridotto, considerando l’attuale situazione della pandemia Covid in Sardegna, abbiamo deciso di farvi un piccolo regalo, acquistando un libro di un autore catalano o algherese nella libreria “Il Labirinto” riceverete in omaggio per celebrare la giornata del libro e la rosa.Nell'ambito delle iniziative per celebrare la ricorrenza, l’Ufficio del Governo Catalano in Alghero, insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero, con la collaborazione dei dirigenti e dei docenti dei tre circoli didattici della città, porterà nelle classi prime e seconde della scuola primaria, l’ultimo prodotto editoriale creato da Eleonora Cattogno “Sant Jordi a l’Alguer a la recerca del drac”. Il libro, tradotto nel catalano di Alghero da Carla Valentino, si rivolge specialmente alle prime classi della scuola primaria ed è corredato da una serie di disegni di monumenti della città e del territorio, in quanto la narrazione vede la presenza del cavaliere e del drago proprio ad Alghero.In questo anno scolastico, così delicato dal punto di vista dello svolgimento delle attività didattiche e così complesso per la realizzazione di necessarie attività complementari di approfondimento, né il Comune di Alghero né la Generalitat de Catalunya vorrebbero rinunciare a portare avanti questo progetto, e, infatti, al momento si prevede di svolgere questa attività durante il prossimo mese di maggio, sempre d’intesa con le istituzioni scolastiche cittadine. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat