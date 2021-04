Cor 17:00 Ospedale Alivesi: modalità accesso prelievi Il Servizio di Coordinamento del Punto Prelievi dell´ospedale Alivesi di Ittiri ricorda agli utenti che per accedere al Servizio è necessario effettuare la prenotazione







Prenotazioni che possono essere inoltrate attraverso una e-mail all'indirizzo centroprelievi.ittiri@atssardegna.it con allegata (in formato Jpeg o Pdf) l'impegnativa del medico di famiglia; chiamando il numero di telefono 079/4453143 dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:30 e il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.



Ricevuta la richiesta di prenotazione, gli operatori del Punto Prelievi indicheranno agli utenti la data e l'orario nel quale sarà effettuato il prelievo.