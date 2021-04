Red 8:09 Porto Torres ha il suo Cug Si è insediato giovedì, in Comune, il nuovo Comitato unico di garanzia, presieduto dal segretario generale Giancarlo Carta e composto da Roberto Mura, Giovanna Sanna, Costanza Cocco, Renata Zuncheddu, Antonio Pusceddu, Antonello Ligas, Sabina Scanu, Emilia Cividini, Silvio Cambula e Giovanna Camboni







Il Cug ha funzioni propositive, consultive e di verifica. Nei primi due casi, formula proposte ed esprime pareri su progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione, i piani di formazione del personale, l'orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa, criteri di valutazione del personale e alcuni aspetti della contrattazione integrativa.



PORTO TORRES - Si è insediato giovedì il nuovo Comitato unico di garanzia del Comune di Porto Torres. L'organismo nasce per assicurare parità e pari opportunità di genere, ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, contrastare le discriminazioni e promuovere il benessere organizzativo del personale municipale. Il Cug ha funzioni propositive, consultive e di verifica. Nei primi due casi, formula proposte ed esprime pareri su progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione, i piani di formazione del personale, l'orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa, criteri di valutazione del personale e alcuni aspetti della contrattazione integrativa. Ha potere di verifica sui risultati delle azioni per promuovere le pari opportunità, sulla promozione del benessere organizzativo, sull'esito delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro. Il Cug è presieduto dal segretario generale Giancarlo Carta ed è composto da Roberto Mura, Giovanna Sanna, Costanza Cocco, Renata Zuncheddu, Antonio Pusceddu, Antonello Ligas, Sabina Scanu, Emilia Cividini, Silvio Cambula e Giovanna Camboni.