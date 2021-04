Covid-19: quasi 2mila controlli negli scali sardi

18:39 Covid-19: per il quarto giorno più guariti Si registrano sei nuovi decessi. Sono 368 le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi (sette in meno rispetto all´ultimo dato), mentre scendono da cinquantatre a cinquantadue i pazienti in Terapia intensiva. 344 i guariti nelle ultime ventiquattro ore