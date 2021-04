Red 17:08 Riformatori, Tamponi coordinatore a Porto Torres «Intendiamo impegnarci per strutturare il partito a Porto Torres, città che conta molti amici e simpatizzanti, e lo vogliamo fare con una squadra giovane e caratterizzata da una forte passione civica», dichiara il coordinatore regionale Aldo Salaris







«Intendiamo impegnarci per strutturare il partito a Porto Torres, città che conta molti amici e simpatizzanti - spiega Salaris - e lo vogliamo fare con una squadra giovane e caratterizzata da una forte passione civica». «Sono onorato di questa nomina - dichiara a caldo Tamponi - I Riformatori sono un partito che da sempre si è battuto per la Sardegna e nell'interesse di tutti i sardi, come dimostrano le iniziative per il riconoscimento costituzionale del principio d’insularità e, da ultimo, per la candidatura del paesaggio nuragico al patrimonio Unesco».



«Ho accettato, dunque, con entusiasmo la proposta del Segretario Aldo Salaris e, certo del supporto di tutti i rappresentanti regionali del partito, lavorerò per proporre soluzioni concrete ai problemi del territorio di Porto Torres. Al contempo, intendo coinvolgere persone preparate e motivate affinché i Riformatori divengano una voce autorevole nel panorama politico turritano», conclude il neocoordinatore.



