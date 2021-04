video Cor 9:17 Liberazione, le immagini da Alghero



Corona d´Alloro in Piazza Porta Terra in memoria dei Caduti per la Liberazione dal regime nazi-fascita. Col sindaco Mario Conoci, il presidente del Consiglio regionale Michele pais, il presidente del Consiglio comunale Lelle Salvatore, i vertici dell´Associazione Combattenti e dell´Anpi, il consigliere comunale Mimmo Pirisi (Pd) e l´assessore Marco Di Gangi